El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que las Fuerzas Armadas avanzan en la implementación de un escudo nacional antidrones, orientado a fortalecer las capacidades de defensa frente a los ataques de organizaciones criminales armadas.

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El jefe de la cartera de Defensa indicó en entrevista con La FM que estos grupos armados emplean drones civiles cargados con explosivos y, en algunos casos, utilizan fibra óptica para intentar evitar su detección o interferencia por parte de las autoridades.

“Logramos inhibir o evitar el 96% de los intentos de ataque con drones”, añadió Sánchez, enfatizando que durante el último año se registraron varios intentos de ataques con estos dispositivos.

El mindefensa explicó al medio antes citado que el Gobierno nacional ha buscado soluciones tecnológicas en otros países para fortalecer las capacidades de defensa. Por ello, se han realizado visitas internacionales para conocer diferentes sistemas utilizados contra estos dispositivos y traer dicha tecnología a Colombia.

Sobre el proceso de defensa nacional, Pedro Sánchez señaló que entrará en una nueva fase de pruebas en los próximos días. “El 23 de marzo iniciaremos las pruebas de los sistemas tácticos”, dijo.

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Además de este tema, el mindefensa se refirió en la entrevista al el helicóptero militar que invadió la pista del aeropuerto El Dorado, por lo que un avión comercial tuvo que abortar su despegue de manera inmediata para evitar un accidente.

Sánchez aseguró que la investigación está en manos de la Aeronáutica Civil, entidad encargada de determinar lo ocurrido entre pilotos y controladores. Además, manifestó que aunque el piloto involucrado pertenece a la aviación del Ejército, será la autoridad aeronáutica la que entregue las conclusiones del caso.

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“Sí, es un piloto de aviación del Ejército, pero es la Aerocivil la que debe concluir eso y pronunciarse al respecto, pues son ellos. Yo podría dar una apreciación, pero es la Aerocivil la encargada de dar el resultado de dicha investigación. Nosotros, al interior, ya tomamos acción y dijimos que tienen que revisarse cuáles son los estándares que están cumpliendo las tripulaciones. Si es necesario, se paraliza a quienes no estén cumpliendo con los estándares, pero no podemos generar un riesgo en el espacio aéreo colombiano”, indicó el mindefensa a La FM.