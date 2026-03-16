Lo que comenzó como una supuesta oportunidad de trabajo en el exterior terminó convirtiéndose en una dolorosa tragedia para una familia nativa de El Difícil, Magdalena, pero residente en el municipio de Soledad, Atlántico.

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Todo deriva del viaje que emprendieron hacia Rusia los hermanos Manuel y Alfonso Mendoza García, de 51 y 49 años, respectivamente, y los hermanos Pablo y Dayro Vides García, de 42 y 52. Todos, primos entre sí, salieron del país el 10 de noviembre de 2025 desde el aeropuerto de Bogotá, con escala en París y Estambul antes de llegar a Moscú.

Cortesía Estos son los rostros de los colombianos que partieron hacia el viejo continente.

La idea era que en tierras rusas se desempeñaran en oficios varios y en trabajos de albañilería, pero, inexplicablemente, terminaron involucrados en el conflicto armado que ese país mantiene con Ucrania.

Así lo relata a la casa editorial EL HERALDO, Luz Marina Mendoza García, familiar de los cuatro hombres, quien aseguró que sus parientes fueron engañados con una oferta laboral que nunca se cumplió.

“Ellos se fueron con una promesa de trabajo. Les dijeron que iban a trabajar en oficios varios, en construcción y otras labores, pero cuando llegaron allá los enfrentaron a la realidad y los mandaron al frente de guerra”, expresó Luz, hermana de Manuel y Alfonso, y prima de Pablo y Dayro.

Según la mujer, cuando los familiares llegaron a territorio ruso firmaron un contrato que, según les explicaron, correspondía a “labores civiles”.

“Ellos me mandaron copia del contrato y decía oficios varios, no decía nada de guerra ni de combate”, aseguró.

Sin embargo, días después la situación cambió. Tras permanecer un tiempo en una base, los colombianos fueron trasladados a una zona cercana al frente de combate.

“Un día me dijeron que los iban a llevar al ‘área’. Yo les pregunté qué significaba eso y fue cuando me dijeron que los iban a mandar al frente. Ahí entendimos que los habían engañado”, relató.

Durante las primeras semanas mantuvieron comunicación constante con su familiar en Colombia a través de videollamadas y mensajes.

La última conversación

El 28 de diciembre, día de los Inocentes, fue la última llamada que Luz recibió de Alfonso.

“Ese día mi hermano me dijo que esa podía ser la última llamada. Yo le dije que no dijera eso, que era como despedirse. Él me respondió que se iba a cuidar, que sabía que se habían equivocado, pero que ya no podían hacer nada”, recordó.

Desde entonces, la familia perdió contacto con ellos.

Meses después, mientras buscaba información a través de grupos internacionales de familiares de combatientes desaparecidos, la mujer recibió noticias sobre lo ocurrido.

Según explicó, a través de contactos vinculados a organizaciones humanitarias y redes de apoyo a familiares de soldados, le informaron que su hermano Manuel y su primo Dayro habían muerto en combate.

Al mismo tiempo, le indicaron que Alfonso permanece desaparecido, mientras que Pablo se encuentra hospitalizado en Rusia, tras resultar herido, aparentemente, en un ataque con drones cargados de explosivos.

“Me confirmaron que dos de mis familiares murieron, que uno está desaparecido y que el otro está hospitalizado. Es una situación muy dura para nosotros”, expresó.

Sobre el familiar herido, Mendoza aseguró que ha logrado mantener contacto esporádico con él y que permanece internado desde hace varias semanas en un centro médico en Rusia.

La mujer afirmó que ha enviado solicitudes de información a la Cancillería colombiana y a diferentes embajadas, con el fin de confirmar oficialmente lo ocurrido y conocer el paradero de su hermano desaparecido.

Mientras intenta obtener respuestas oficiales, la familia atraviesa un momento de profunda incertidumbre. Incluso, según contó Mendoza, su madre aún no conoce la dimensión de la tragedia.

“A mi mamá no le he dicho nada todavía. Ella cree que yo estoy haciendo todo lo posible para traer a su hijo de regreso”, dijo.

Entre la angustia y la esperanza de obtener información oficial, la familia continúa buscando respuestas sobre el destino de los cuatro costeños que viajaron a Rusia en busca de una oportunidad laboral y terminaron en medio de una guerra.