Unidades de la Policía Nacional lograron la incautación de más de una tonelada de marihuana en el barrio Sinaí, en la localidad metropolitana de Barranquilla. Las autoridades indicaron que los uniformados adelantaron una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda en la que se hallaron exactamente 1.282 kilogramos del estupefaciente.

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Según las autoridades, el material decomisado pertenecería al grupo delincuencial ´Los Costeños’ y estaría destinada a ser distribuida en diferentes “caletas” ubicadas en varias localidades de Barranquilla y Soledad.

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Policía Metropolitana de Barranquilla/Cortesía

El procedimiento fue realizado por miembros de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con la Policía, este material se transformaría en 1.282.000 dosis, avaluado aproximadamente en 5.128 millones de pesos.

“Estas acciones operativas continuarán ejecutándose de manera permanente, con el objetivo de impactar las finanzas criminales de estas organizaciones y garantizar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía”, indicó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.