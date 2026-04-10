Un hecho increíble ocurrió en la tarde de este jueves 9 de abril en una vivienda ubicada en el barrio Villa Estadio, de Soledad. Un cilindro de gas cayó dentro de la casa. El incidente no dejó personas lesionadas pero sí graves daños en la estructura.

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De acuerdo con el testimonio a EL HERALDO de Joyce Manotas, hija de la señora Marta Olivares, quien estaba en la casa en el momento del suceso, todo se originó en un taller improvisado cercano, donde un señor manipula cilindros, alrededor de las 4 de la tarde.

“Al parecer el cilindro explotó, con la fuerza salió disparado y cayó en la sala de la casa de mi mamá. Estamos agradecidos con Dios que no le pasó nada a mi mamá y a mi niño de 10 años. El niño estaba en la sala y mi mamá estaba en el baño”, declaró Manotas.

Agregó que el niño sintió dos ruidos fuertes. Con el primero, el de la explosión, abrió la reja y salió a la terraza. Con el segundo, la caída del cilindro, salió a la calle a pedir ayuda para su abuela.

“Mi papá, mi hermano y yo estábamos trabajando. Mi mamá es la que cuida al niño. Unos vecinos me dijeron que agarraron al niño porque iba a salir corriendo a la vía, y luego fueron a ayudar a mi mamá. La tuvimos que llevar a urgencias por el susto, pero todo le salió bien”, contó Joyce.

En videos publicados en redes sociales se nota el momento en que la Policía y Bomberos acuden al sitio para atender la situación. En una de las imágenes se nota a la señora Marta hablando con los vecinos en medio del susto.

En otro video se nota a un uniformado de los Cuerpo de Bomberos sacando el cilindro de gas de la vivienda.

Manotas apuntó que se dañó todo el techo de la vivienda, los muebles, el televisor y otras cosas: “Lo más grave es estar a la intemperie por el techo. Pero el susto con mi mamá y el niño fue grande”.

Manotas apuntó que la Oficina de Gestión de Riesgos de Soledad les está brindando ayuda para poder restaurar la vivienda, al menos para que puedan armar el techo.