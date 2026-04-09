Hay consternación y tristeza entre los miembros de la barra ‘Los Kuervos’ tras el violento asesinato de Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 32 años e integrante de esta populosa barra, luego de finalizado el partido entre el Junior de Barranquilla y los brasileños de Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Jaime Morón León, en la ciudad de Cartagena, Bolívar, prometía ser una verdadera fiesta, teniendo en cuenta que el coliseo tenía aforo completo, pero durante la jornada se vivieron algunos momentos de terror.

Antes de que comenzara el encuentro, varios de los buses en los que viajaban decenas de hinchas que acompañaban al conjunto rojiblanco fueron violentados con piedras y botellas por varios desadaptados apenas arribaron a las cercanías del estadio, obligando la movilización de patrullas para evitar que la situación escalara a peor.

Sin embargo, la violencia volvería a hacerse presente al término del partido, a eso de las 11:00 p. m., cuando un grupo de antisociales persiguieron a Acosta Navas, atacándolo con cuchillos hasta tumbarlo al piso. Este episodio sucedió en el barrio Escallón Villa, contiguo a la Avenida Pedro de Heredia y al propio estadio Jaime Morón.

Gravemente herido, una patrulla de vigilancia intercedió y trasladó de urgencia al hombre Hospital Universitario del Caribe, en donde lamentablemente falleció hacia las 2:00 a. m. de este jueves 9 de abril.

Acosta Navas era miembro de una filial de ‘Los Kuervos’ en la ciudad de Cartagena y, al parecer, regresaba a su vivienda cuando fue atacado.

El general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, dio detalles de lo sucedido.

“No es justo que una familia sufra este tremendo dolor hoy porque unos desadaptados decidieron esperar a un ciudadano y ultimarlo con absoluta sevicia. Le quitaron la vida propinándole varias heridas de arma cortopunzante”, expresó.

Asimismo informó sobre el ofrecimiento de una recompensa de hasta $20 millones para todo aquel ciudadano que pueda brindar detalles que permita individualizar a los agresores.

“Por eso tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ayude a identificar, a individualizar esta persona que le causó dolor profundo a esta familia por supuesto a la ciudad de Cartagena que lo que se planificó fue un evento del orden internacional que pocas veces se puede disfrutar en diferentes ciudades de nuestro país”, sentenció.

Por otro lado, Peña Araque señaló que la institución armada desarrolló un operativo en la noche del miércoles, identificando el traslado de al menos 30 buses con barristas desde Barranquilla.

“Articulados con la ciudad de Barranquilla, tuvimos noticia de que venían 30 buses con hinchas llamados coloquialmente como barras bravas. Se coordinó el acompañamiento y una vez se detectó que les lanzaban piedras de diferentes barrios y casas, pues estas personas salían del bus, inmediatamente la policía acordonaba y se hizo una requisa, tanto en el peaje antes de llegar a la jurisdicción del departamento de Bolívar como en la ciudad. Por eso la incautación de más de 500 armas cortopunzantes a estas personas y no solo en los buses, sino en los alrededores del estadio”, expresó Peña.

Indicó que también se realizaron 75 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y que el despliegue de la Policía Nacional duró casi aproximadamente hasta la 1:00 de la mañana del día de este jueves 9 de abril.