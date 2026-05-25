Un docente, identificado como Kevin Santiago Ángel Garzón, desapareció misteriosamente hace cinco días en Bogotá. Sus allegados piden a las autoridades que investiguen el hecho para dar con su paradero.

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De acuerdo con información entregada por sus familiares, el profesor de 31 años salió de su vivienda en la madrugada del 20 de mayo de 2026 para dirigirse a la institución educativa Santiago de las Atalayas, ubicada en la localidad de Bosa, donde trabajaba como docente.

Durante el día mantuvieron comunicación normal con él, sin embargo, al salir de su jornada laboral, Kevin Santiago se dirigió al gimnasio y desde entonces no volvieron a saber nada de él.

El último contacto directo ocurrió sobre las 6:20 p. m., de ese 20 de mayo, cuando el profesor llamó a su mamá Marta Garzón, para informarle que se encontraba entrenando en un gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy.

La preocupación aumentó en horas de la noche, cuando Kevin Santiago no regresó a su vivienda en el horario habitual. Según su madre, el docente acostumbraba llegar antes de las 11:30 p. m.

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Asimismo, Marta Garzón indicó a la opinión pública que los mensajes enviados a su teléfono aparecían como leídos en WhatsApp, sin embargo su hijo nunca respondió llamadas ni mensajes posteriores, comportamiento que, según la mujer, resulta totalmente inusual.