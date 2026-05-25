El Ejército Nacional denunció en la noche del domingo 24 de mayo un ataque con explosivos y disparos contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 de la Fuerza de Tarea Omega, en zona rural de San José del Guaviare.

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De acuerdo con la institución castrense, los hechos se registraron en la vereda Peña Roja, mientras las tropas adelantaban “tareas tácticas de reconocimiento y verificación de un puente sobre un afluente del sector”, en el marco del despliegue operacional del ‘Plan Democracia 2026′ para “blindar la seguridad de las comunidades y la protección de los puestos de votación en el suroriente colombiano” previo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Registraduría

La acción terrorista, perpetrada mediante la activación de un dispositivo explosivo improvisado y disparos efectuados, fue atribuida a integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

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“Información de inteligencia militar apunta a que integrantes de esta estructura armada ilegal estarían instalando dispositivos explosivos improvisados sobre puentes, carreteras, trochas, senderos y pasos obligados en zonas rurales del Meta y Guaviare con el propósito de afectar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 31 de mayo”, señaló el Ejército.

Por fortuna, los uniformados que fueron blanco del ataque reaccionaron de manera oportuna y resultaron sin afectaciones.

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Sin embargo, informaron que muy cerca de uno de los sitios donde fueron activados estos dispositivos explosivos improvisados se encuentra ubicada una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad, “situación que evidencia el desprecio de estos grupos armados organizados por la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades campesinas”.

La Fuerza de Tarea Omega del Ejército rechazó categóricamente estas acciones criminales, calificándolas como una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario porque emplean “métodos indiscriminados que amenazan directamente a las comunidades del territorio”.

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El Ejército indicó que las operaciones militares continuarán “de manera sostenida, conjunta y coordinada para salvaguardar la democracia, garantizar la libre movilidad y proteger a los ciudadanos en Meta, Caquetá y Guaviare”.