Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Pexels Ébola

El director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó las dificultades para atender el brote en la provincia de Ituri, epicentro de la crisis, donde una de cada cuatro personas necesita asistencia humanitaria y una de cada cinco es desplazada interna.

“La violencia está obligando a la gente a huir, incluidos trabajadores sanitarios y humanitarios, lo que está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con la suficiente antelación como para proporcionar apoyo”, subrayó.

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EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Un total de 204 “muertes probables” se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15, según informó el sábado el Gobierno congoleño.

RDC dice que cumple con medidas sanitarias de EE. UU. para el Mundial

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo (RDC) está cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, tras el brote de ébola que vive la nación africana, informó este lunes la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA).

En una reunión entre el presidente de la FECOFA, Veron Mosengo Omba, y representantes de la FIFA el pasado sábado por videoconferencia, ambas partes “coincidieron en que los jugadores y el cuerpo técnico han cumplido con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades estadounidenses”, indicó la FECOFA en un comunicado.

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La Federación se mostró “optimista” en sus preparativos para el Mundial, y enfatizó que casi todos los jugadores seleccionados y gran parte del cuerpo técnico “viven y entrenan en Europa”, por lo que considera que “no hay motivo de preocupación” por un posible contagio.

“La selección nacional, que debía comenzar su concentración en Kinsasa antes de viajar a Bélgica y luego a Estados Unidos, canceló la etapa de Kinsasa para cumplir con las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos”, reza el comunicado.

Además, el cuerpo técnico partió de Kinsasa hacia Bélgica el 20 de mayo, por lo que pasará “al menos 21 días en Europa” antes de viajar a territorio estadounidense.

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Durante la citada reunión, el presidente de la FECOFA pidió a la FIFA considerar la emisión de reembolsos para aquellos aficionados congoleños que ya habían comprado entradas para los partidos del Mundial, pero que no pudieron obtener el visado por las restricciones estadounidenses frente a la epidemia de ébola.

Los ‘Leopardos’, dirigidos por el técnico francés Sébastien Desabre, volverán a una Copa del Mundo después de 52 años, integrados en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.