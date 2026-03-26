Se conocen nuevos datos sobre el doble homicidio perpetrado hacia el mediodía de este jueves en la carrera 44 entre calles 84 y 85, en el barrio Granadillo, localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

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EL HERALDO conoció que las víctimas de aquel violento ataque sicarial fueron identificadas como Ever David Navas Bazarrarte, de 45 años y nacionalidad venezolana, y Gabriel Junior Serna Camargo, alias Maruto, de 25 años de edad.

De acuerdo con una fuente judicial, este último había sido blanco de un atentado sicarial hacía un año, exactamente el 30 de marzo del 2025, cuando el hoy occiso se encontraba en una fiesta en el barrio Villa Estadio, en el municipio de Soledad.

Noche de terror

Aquella noche, de acuerdo con el reporte suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla en ese entonces, cuatro hombres, quienes se desplazaban en dos motocicletas, llegaron a una residencia localizada en la calle 65 con carrera 15B y comenzaron a disparar contra los presentes en la fiesta.

Entre las víctimas se encontraban Darwin David Sandoval Ojeda, Gabriel Junior Serna Camargo; Yulitza Mercado Pérez, de 22 años; Madeleine Paola Camacho Machado, de 25 años y Dylan José Llanos Arrieta, de 21 años.

Las autoridades informaron que, debido a la gravedad de las heridas, Darwin Sandoval Ojeda falleció a causa de disparos en el pecho y en el brazo izquierdo. Los demás heridos fueron trasladados al Hospital Juan Domínguez Romero en Soledad, donde se les brindó atención médica.

En el reporte policial también se detalló que en medio del caos generado por los sicarios, un asistente a la fiesta, quien no fue identificado, intentó defenderse y sacó un arma de fuego, disparando contra los atacantes. En este intercambio de disparos, uno de los sicarios resultó herido y posteriormente falleció. Este individuo fue identificado como David Pacheco Parra, de 27 años, quien murió en el hospital debido a los disparos recibidos en el pecho.

En su momento, se manejó como principal hipótesis que dichos hechos obedecerían a un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales y, de manera preliminar, se ventiló que el blanco del ataque era Gabriel Junior Serna Camargo, conocido como ‘Maruto’.

Vínculos con ‘La Negra Dominga’

Hoy, tras un nuevo atentado del que ‘Maruto’ no pudo salvarse, esta casa editorial conoció a través de Inteligencia que él y Navas Bacarrarte habrían sido citados vía telefónica hasta ese punto de la ciudad, al parecer, para finiquitar un supuesto negocio ligado a temas de narcotráfico con la estructura criminal ‘Los Costeños’.

Sin embargo, fueron sorprendidos por dos sujetos que habían llegado hasta el supuesto punto de encuentro a bordo de un vehículo negro y, al identificarlos, abrieron fuego en contra de ambos.

Jhony Olivares La Policía acordonó la escena del crimen para realizar el levantamiento del cadáver.

En la huida, los sicarios abandonaron un arma de fuego tipo revólver marca Smith and Weston cal. 38 con seis cartuchos percutidos en la calle 79 con carrera 42.

Asimismo, la fuente judicial reveló que alias Maruto presuntamente estaría vinculado a ‘La Negra Dominga’ al servicio de esta estructura criminal.

Suministrada a EL HERALDO Álvaro Luis Ospino Illera, alias la Negra Dominga.

Cabe reseñar que ‘Maruto’ registra tres anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Hasta el sitio se trasladaron uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes acordonaron la zona para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los móviles del ataque que causó terror entre los habitantes de la concurrida zona.