Un ataque armado registrado en la noche del pasado miércoles 25 de marzo que dejó como saldo un hombre muerto y dos personas heridas en el municipio de Sabanalarga.

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La víctima fatal fue identificada como Rony Eduardo Aguilar Lozada, de 42 años, quien laboraba como mecánico en un taller ubicado sobre la vía La Cordialidad.

De acuerdo con información entregada por la Policía Nacional de Colombia, el hecho se registró hacia las 8:00 de la noche en el barrio Villa Lewis, luego de que la comunidad alertara sobre varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron al hombre tendido en vía pública, sin signos vitales.

Versiones preliminares indican que, momentos antes, se habría presentado un posible intento de hurto por parte de dos desconocidos, quienes abrieron fuego en medio del hecho, dejando además a otras dos personas lesionadas.

Los heridos fueron identificados como Daniel José Mendoza Araujo, de 37 años, quien presenta impactos en la espalda y el hombro derecho, y Keiver Manuel Salas Ahumada, de 36 años, con una herida en el codo.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Unidades de la Policía Judicial adelantan labores de recolección de información, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad en el sector, con el fin de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y dar con los responsables de este hecho que vuelve a generar preocupación entre los habitantes del municipio.