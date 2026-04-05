El Ministerio de Transporte, a cargo de la ministra María Fernanda Rojas, realizó este Sábado Santo un balance de la operación retorno en todo el país, en especial desde la Terminal de Transporte de Salitre en Bogotá, destacando las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los viajeros en las carreteras colombianas.

Leer más: Más de 20 sectores de Barranquilla y Puerto Colombia estarán sin luz este domingo

De acuerdo a la ministra Rojas, hasta las 6:00 de la tarde de este sábado 4 de abril, ya se habían movilizado más de 2,7 millones de pasajeros mediante el despacho de más de 230.000 vehículos pertenecientes a 477 empresas de transporte intermunicipal, por la Semana Santa.

La jefe de la cartera de Transporte indicó que los vehículos antes de salir son sometidos a un riguroso control preoperacional que incluye revisión documental, pruebas de alcoholemia, inspección visual y control de fatiga de los conductores.

“Todas esas medidas se hacen para garantizar la seguridad de los viajeros”, afirmó la mintransporte, señalando la importancia de cada paso previo al despacho de los vehículos de transporte público.

La ministra enfatizó además que el positivo balance del plan retorno se debe a la coordinación entre las autoridades y las empresas de transporte para mantener la seguridad vial durante una de las épocas de mayor movilidad del año.

Ver también: “Estamos ante un hecho gravísimo que amenaza la democracia”: reacciones por las supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella que insinuó el presidente Petro

Asimismo, hizo un llamado a los pasajeros para que reporten cualquier anomalía que detecten antes o durante su viaje, a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte, como el portal mintransporte.gov.co.

“Entre todos, vamos a generar todas las condiciones para que el viaje de las familias colombianas y los visitantes extranjeros sea seguro en las carreteras de Colombia”, finalizó en su reporte María Fernanda Rojas.