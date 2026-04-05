Luego de que el pasado miércoles 1 de abril el Gobierno presentara el nuevo modelo de expedición de pasaportes se ha desatado una gran polémica en el país, la cual se acentuó este sábado con duras afirmaciones del presidente Gustavo Petro.

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La tormenta política se desató luego de que se confirmara la entrada en operación de un nuevo contrato con la entidad pública internacional Casa de la Moneda de Portugal, con respaldo de los gobiernos de Portugal y Francia.

En su cuenta de X, el presidente Petro denunció que los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, “aún no han devuelto el PIK (clave de infraestructura pública) ni la totalidad de la información de los usuarios del sistema de pasaportes”, lo que ha generado preocupación sobre el control de los datos.

Ante las declaraciones del jefe de Estado, en las que arremetió contra el procurador Eljach y contra De la Espriella, y en las que además insinuó unas supuestas interceptaciones al candidato presidencial, las reacciones políticas no se hicieron esperar.

“El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de las que los hermanos Bautista, desacatando la justicia, son los escrutadores privados, buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la Imprenta Nacional, que es su operador”, sostuvo.

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Asimismo, el presidente nuevamente intervino en el debate electoral arremetiendo contra el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, insinuando que este pretende recuperar el contrato de pasaportes con fines políticos. Además expresó que esta información se obtuvo con base en informes de inteligencia de conversaciones del aspirante presidencial.

Ya tenemos el nuevo pasaporte que ya se expide y se ejecuta el contrato con la entidad pública internacional "Casa de la Moneda de Portugal" con apoyo del gobierno portugués y francés. Es de lo mejor del mundo.



Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el… https://t.co/4Ax2vVIKbG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

El senador Carlos Meisel aseguró: “Que el comunismo tenga vistos los supuestos pasos de un candidato Presidencial, sus reuniones y sus agendas es una desgracia para Colombia”, dijo en su cuenta de X, y envió su solidaridad a De la Espriella.

Duele mucho la incertidumbre y la inseguridad de la democracia en este país.

Que el comunismo tenga vistos los supuestos pasos de un candidato Presidencial, sus reuniones y sus agendas es una desgracia para Colombia.

Solidaridad con @ABDELAESPRIELLA — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) April 5, 2026

De igual manera el congresista Mauricio Gómez Amín señaló, a través de su cuenta de X, que: “Si desde el poder se insinúan interceptaciones ilegales contra un candidato presidencial, estamos ante un hecho gravísimo que amenaza la democracia”.

Manifestó además en su mensaje que “el fervor que hoy despierta @ABDELAESPRIELLA en Colombia es imparable. Eso no se combate con abusos ni con intimidaciones, sino con ideas y propuestas. La pregunta es clara: ¿cuál es el siguiente paso? ¿asesinarlo?“, se cuestionó.

Si desde el poder se insinúan interceptaciones ilegales contra un candidato presidencial, estamos ante un hecho gravísimo que amenaza la democracia.



El fervor que hoy despierta @ABDELAESPRIELLA en Colombia es imparable. Eso no se combate con abusos ni con intimidaciones, sino… https://t.co/iPk6NTRafX — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) April 4, 2026

Por su parte la senadora María Fernanda Cabal indicó que ante la “grave revelación” del jefe de Estado, Petro “¿está haciendo seguimientos a opositores suyos usando el aparato de inteligencia del Estado? ¿Ordenó interceptar a @ABDELAESPRIELLA?“, planteó Cabal en su cuenta de X.

Varias preguntas surgen de su muy grave revelación @petrogustavo ¿Está haciendo seguimientos a opositores suyos usando el aparato de inteligencia del Estado? ¿Ordenó interceptar a @ABDELAESPRIELLA?



Si eso que afirma es verdad ¿por qué no ha interpuesto como se lo ordena la… pic.twitter.com/cALw1CEANP — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 4, 2026

La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, emitieron un comunicado en el que rechazan las declaraciones de Petro sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos empresarios y actores políticos, asegurando que “no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso”.

Asimismo, señalaron que: “Más grave aún cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como pegasus lo que antes era una denuncia aislada hoy empieza a aparecer un patrón que exige respuestas de fondo”.

Cortesía Carta de Paloma Valencia por supuestas interceptaciones a Abelardo de la Espriella.

Asimismo, la precandidata Vicky Dávila se cuestionó: "¿Petro, estás chuzando al candidato Abelardo de la Espriella y al expresidente Iván Duque?“.

¿Petro, estás chuzando al candidato Abelardo de la Espriella y al expresidente Iván Duque? @petrogustavo https://t.co/IDg5gS1ZkT — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 4, 2026

Por su parte, el precandidato Mauricio Cárdenas señaló en sus redes sociales que “la Dirección Nacional de Inteligencia NO PUEDE hacer interceptaciones dirigidas a políticos", y se preguntó: ¿Qué hace @petrogustavo escuchando ilegalmente a @ABDELAESPRIELLA? Sin consideración política alguna, esto hay que condenarlo y denunciarlo", enfatizó.