Durante la audiencia contra Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira, señalados por su presunta participación en la muerte de Yulixa Toloza, mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético, la Fiscalía entregó nuevos detalles dentro de la investigación.

Lea más: Yulixa Toloza: Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pide una ley que reglamente la práctica de la cirugía plástica estética en Colombia

El ente acusador indicó que María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético Beauty Laser, lugar donde ocurrieron los hechos iniciales, habría tratado de recuperar y ocultar el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la investigación, Delgado presuntamente habría entregado 800.000 pesos a Morales y Sequeira para que viajaran hasta Cúcuta, ubicaran el automóvil y lo hicieran desaparecer.

Las autoridades señalaron que Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequeira tenían la misión de recoger el vehículo en la capital nortesantandereana, donde finalmente fue encontrado por las autoridades.

Ver más: Medicina Legal confirma plenamente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa Toloza

Aunque María Fernanda Delgado negó cualquier relación con el caso, la Fiscalía aseguró que existen pruebas que la vincularían. Además, sostuvo que, luego del procedimiento estético practicado a Yulixa Toloza, la mujer presentó un grave deterioro en su salud.

“Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico en horas del mediodía, la mencionada ciudadana presenta un deterioro progresivo en su estado de salud, evidenciado en dolor generalizado, episodios de malestar y pérdida de conciencia, situación que es presenciada por personas que se encontraban en dicho lugar”, expresó la Fiscalía.

En medio de la diligencia, Samuel Quintero Durán, abogado defensor de los dos ciudadanos venezolanos capturados, solicitó al juez declarar ilegal la detención y ordenar la libertad inmediata de sus representados.

Lea también: Lo que se sabe de Eduardo Ramos, el falso cirujano que habría estado detrás del procedimiento practicado a Yulixa Toloza

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que las evidencias recopiladas demostrarían la participación de ambos hombres en la desaparición de elementos clave del caso, específicamente el vehículo, situación que habría quedado registrada en mensajes de texto y otras labores investigativas.

Asimismo, confirmó que las capturas de Hernández y Sequeira se hicieron efectivas este martes 19 de mayo, ya que antes no se había concretado el procedimiento judicial. Ese mismo miércoles en la noche fueron oficializadas las detenciones de los dos ciudadanos venezolanos.

Finalmente, un fiscal de la Sección Bogotá, de acuerdo con las pruebas obtenidas en la investigación, los imputará por los delitos de ocultación o destrucción de elementos probatorios materiales; facilitación y desaparición forzada.

Además: El sueño de Yulixa Toloza de tener una figura esbelta terminó en un viaje sin regreso: fue abandonada en una carretera solitaria