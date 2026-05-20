Los resultados de los exámenes especializados que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó a los restos hallados el martes en Apulo, Cundinamarca, arrojaron este miércoles que, en efecto, corresponden a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció el 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en Bogotá.

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Facebook Yulixa Toloza Yulixa Toloza, mujer de 52 años que murió luego de procedimiento estético.

La necropsia médico-legal fue realizada este mismo miércoles en Apulo, según se lee en un informe de Medicina Legal revelado por ‘El Tiempo’. Sin embargo, falta establecer información clave como la hora y la causa exactas de la muerte.

El hallazgo del cadáver se produjo en la tarde del 19 de mayo, en una zona boscosa de la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

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En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial, donde personal de criminalística trabajó en la escena durante aproximadamente hora y media a partir de la una de la tarde de este martes.

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Tres capturados por muerte de Yulixa Toloza

Por el asesinato de Yulixa Toloza están capturadas tres personas, una mujer y dos hombres, localizadas en Venezuela. Todos serán pedidos en extradición por Colombia.

A través de una publicación en Instagram, el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal de Venezuela indicó que un hombre, de 34 años, fue arrestado en una finca del municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua, en el norte de ese país, por funcionarios de Interpol.

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El sujeto fue identificado como el médico que habría practicado la lipólisis láser en un establecimiento estético, ubicado en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial, según la fuente oficial.

Policía Nacional Bolivariana

“La captura se efectuó en respuesta a una solicitud de la Oficina Central Nacional (OCN) de Bogotá, por su presunta implicación en los delitos de secuestro o detención ilegal, agresión o malos tratos, desaparición forzada y omisión del socorro”, añadió el viceministerio venezolano.

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Entretanto, en el estado Portuguesa (oeste) fueron detenidas dos personas más, un hombre y una mujer, por funcionarios de la Policía estatal.

Policía de Portuguesa V María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza.

Ambos, detalló el viceministerio, están “solicitados por la justicia internacional”, por su presunta vinculación con el caso en Colombia. Son señalados de ser los administradores del establecimiento donde se llevó a cabo la cirugía estética.

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Familiares y allegados de Yulixa relataron que la ella presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre esas dificultad respiratoria y desorientación, situación que se pudo evidenciar en varios videos que circularon en redes, en los que se ve a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

Además, un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo, que posteriormente fue hallado por las autoridades en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.