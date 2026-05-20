El presidente Gustavo Petro denunció, en medio del reciente consejo de ministros, que la salida de Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de ISA “fue un acto arbitrario”.

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Cabe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia anuló la elección de Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), el pasado 5 de mayo.

El proceso judicial se adelantó tras una demanda de nulidad electoral presentada en el mes de febrero por el diputado Luis Peláez. En el recurso, se cuestiona la experiencia acreditada por Carrillo y en la actuación de la Junta Directiva.

El fallo establece que el acto de nombramiento estuvo afectado por vicios de expedición irregular en el procedimiento de selección que habrían distorsionado la evaluación de los candidatos, permitiendo que Carrillo pasara de los últimos puestos a ocupar un lugar determinante en la decisión final.

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Tras la salida de Jorge Carrillo, Olga Patricia Castaño Díaz asumió como presidenta encargada de ISA.

La empresa de energía indicó que Castaño Díaz, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Estrategia desde 2014, es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, con un Master of Science in Operational Research, de la Universidad de Lancaster, Inglaterra y un certificado en General Management and Advanced Leadership en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.