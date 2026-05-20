Cinco ciudadanos, entre ellos dos mujeres, señalados de ser traficantes de estupefacientes en reconocidos expendios de los sectores El Dorado y Mocarí, en la ciudad Montería, fueron capturados por personal de la Policía Metropolitana en desarrollo de operativos.

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Los cuatro capturados en Mocarí están señalados de ser integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo y de tener su punto de expendio conocido como los de la invasión, en el barrio Camilo Torres, sector que fue objeto de allanamiento y registro donde hallaron marihuana y cocaína.

Estos cuatro capturados, entre los que están alias Jhan Carlos y ‘Edinson’, según la Policía, se desempeñan como jefes de distribución, supervisión y recolección de dineros, y tienen antecedentes por otros delitos.

Mientras que en El Dorado fue aprehendido alias El Yuca, a quien le atribuyen de estar comercializando desde hace cinco años estupefacientes en esa zona a través de la modalidad de domiciliario. Al momento del allanamiento le hallaron en su poder una cantidad de cocaína.

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Además, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Montería, este sujeto tiene cuatro procesos judiciales por hurto calificado, tráfico de drogas y porteilegal de armas de fuego.