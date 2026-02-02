La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el departamento del Atlántico, logró la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) ‘Los Turistas’, “dedicado al hurto a personas y teléfonos celulares bajo la modalidad de cosquilleo”.

Las autoridades señalaron, que las investigaciones previas, adelantadas por el Grupo Investigativo de Delitos Contra el Patrimonio Económico, establecen que esta organización delincuencial tenía injerencia en los departamentos de Atlántico, Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba, focalizando su accionar criminal en eventos con alta concentración de personas, tales como encuentros futbolísticos, conciertos, ferias, carnavales y estaciones de transporte público.

“El hurto de teléfonos celulares constituye uno de los delitos que afecta de manera reiterada a la ciudadanía, generando importantes ganancias para estructuras delincuenciales y un alto impacto económico y social para las víctimas. Esta acción operacional representa un golpe contundente contra este fenómeno delictivo y contribuye de manera significativa a la reducción del hurto en la región Caribe, afectando directamente el patrimonio criminal de la organización”, se lee en el comunicado.

Por su parte, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que de acuerdo con las evidencias recolectadas, la estructura criminal contaba con una distribución de roles claramente definida.

“La cabecilla del entramado criminal seleccionaba lugares con escasa presencia de autoridades; posteriormente, otros integrantes perfilaban a las víctimas y esperaban el momento oportuno para abordarlas de forma distractora, utilizando espuma, maicena o harina arrojada al rostro, especialmente a los ojos, con el fin de desorientarlas. En ese instante, otro integrante despojaba a la víctima de sus pertenencias, las cuales eran entregadas de inmediato a terceros para dificultar su rastreo”, añadió.

Las capturas se realizaron en los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo, en el departamento del Atlántico.

Gracias a las diligencias de allanamiento y registro, se logró la captura por orden judicial de ocho personas, por los delitos de hurto, concierto para delinquir, receptación y utilización ilícita de redes de comunicación, así como la incautación de 69 dispositivos móviles y un computador.

Los capturados fueron identificados como: Jorge Armando Linero Aguas, alias Pelusa, Yesenia del Carmen Rico Escorcia, alias La Gorda, Gerson Junior Mercado Rico, Lina María Mendoza Villa, alias La Mona, Antonio José Rico Piñeres, alias Toñito, Melissa Paola Valencia Sarmiento, María Teresa Fulleda Galvis, alias Maite, Dainer José Pastrana Ríos.

“Las ocho personas fueron presentadas en audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a las capturas y profirió las siguientes medidas de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario: Yesenia del Carmen Rico Escorcia en la Cárcel El Buen Pastor, Antonio José Rico Piñeres en la Cárcel El Bosque. Con medida privativa de la libertad domiciliaria fueron cobijados Jorge Armando Linero Aguas, Dainer José Pastrana Ríos, María Teresa Fulleda Galvis, Lina María Mendoza Villa y con medidas no privativas de la libertad Melissa Paola Valencia Sarmiento, con obligación de presentaciones periódicas y prohibición de asistir a eventos con aglomeraciones de personas y Gerson Junior Mercado Rico en libertad ligado al proceso judicial”, agrega el reporte oficial.