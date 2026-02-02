Barranquilla volvió a despertar este lunes 2 de febrero bajo un panorama de lluvias persistentes, que se repiten por segundo día consecutivo y han sido reportadas desde diferentes zonas de la ciudad, tanto en el norte como en el sur.

Ciudadanos compartieron imágenes y videos a través de la línea ‘Wasapea’ de EL HERALDO, en los que se observa la caída constante de lluvia, así como pequeños arroyos en diferentes calles durante las primeras horas del día.

Por segundo día consecutivo, Barranquilla amanece con fuertes lluvias generadas por el frente frío 👉 https://t.co/LVA4npymCp pic.twitter.com/xkwYK1a5ze — EL HERALDO (@elheraldoco) February 2, 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que el Atlántico permanece bajo alerta naranja debido a vientos y tiempo lluvioso, con probabilidad de tormentas eléctricas en la región.

De acuerdo con el Ideam, las lluvias en Barranquilla responden a un escenario de inestabilidad atmosférica, generado por la interacción de varios sistemas meteorológicos que actualmente influyen sobre el Caribe colombiano.

Uno de los factores que incide en este comportamiento del clima es el avance de un frente frío de gran extensión, que ha venido desplazándose por el continente y modificando las condiciones atmosféricas, incluso en zonas tropicales.

Este tipo de sistema favorece la formación de nubosidad y precipitaciones continuas, especialmente en regiones con alta humedad, como el norte de Colombia, donde se han presentado lluvias recurrentes en los últimos días.

Además del Atlántico, departamentos como Magdalena, La Guajira y Córdoba han registrado lluvias constantes, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar el seguimiento preventivo ante posibles afectaciones en zonas urbanas y rurales.

En Barranquilla, aunque las precipitaciones han sido persistentes, el Cuerpo de Bomberos indicó que no se reportan emergencias activas asociadas al fenómeno.

Las autoridades locales insistieron en el llamado a la ciudadanía para evitar transitar por zonas con acumulación de agua o por las que suelen presentarse arroyos, conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que los pronósticos indican que las lluvias podrían extenderse hasta el miércoles en el Caribe colombiano.