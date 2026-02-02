Barranquilla entra en cuenta regresiva para el Carnaval con el inicio del montaje de palcos en la Vía 40. Debido a este proceso, a partir de este lunes entra en vigencia el pico y placa para vehículos particulares en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B.

Con la medida, que fue adoptada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se espera una reducción del 40 % en los vehículos que transitan por este corredor en horas de alto flujo vehicular.

Eduardo Sanín

El pico y placa se aplicará en dos franjas horarias: de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. Durante la etapa de montaje de palcos, que irá hasta el viernes 13 de febrero, la restricción se aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa.

En ese sentido, los lunes 2 y 9 de febrero no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3 y 4; los martes 3 y 10, las placas 5, 6, 7 y 8; los miércoles 4 y 11, las placas 9, 0, 1 y 2, y los jueves 5 y 12, las placas 3, 4, 5 y 6. El viernes 6 de febrero la restricción corresponderá a las placas 7, 8, 9 y 0.

Para el viernes 13 de febrero, el pico y placa en la Vía 40 solo aplicará en el horario de la mañana. A partir de las 6:00 de la tarde de ese día, entrará a regir el pico y placa en toda la ciudad, incluida esta vía.

Posteriormente, durante la fase de desmontaje de los palcos, la medida se retomará entre el martes 17 y el jueves 19 de febrero. El martes 17 no podrán circular las placas terminadas en 1, 2, 3 y 4; el miércoles 18 las placas 5, 6, 7 y 8; y el jueves 19 las placas 9, 0, 1 y 2. El viernes 20 de febrero la Vía 40 volverá a su normalidad.

Habilitan contraflujo

De manera complementaria, el Distrito habilitará un contraflujo en la Vía 40, permitiendo la circulación en doble sentido para mantener la conectividad. Los cierres se realizarán de forma progresiva— de acuerdo con el avance del montaje de los palcos— y contarán con el apoyo de orientadores de tránsito a lo largo del corredor.

Al respecto, Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, dijo que “para evitar demoras en los desplazamientos, invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas, programar sus recorridos con antelación y utilizar vías alternas”.

Además, la funcionaria recalcó que “estaremos atentos a cualquier novedad, trabajando para mantener una movilidad fluida y evitar contratiempos durante las actividades previas al Carnaval”.

Rutas de Transmetro

Transmetro implementará desvíos en las rutas alimentadoras A8-1 Paraíso y A8-2 Vía 40 debido a los cierres viales autorizados por la instalación de palcos en el sector de la Vía 40.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Masivo, los desvíos estarán vigentes hasta el día que se desmonten las estructuras.

En ese sentido, la ruta A8-1 Paraíso tendrá el siguiente recorrido: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 84 - carrera 65 - calle 86 - calle 84 - carrera 76 - calle 85 - carrera 81 - calle 84 - carrera 80 - calle 85 - carrera 76 - calle 80 - carrera 64 - calle 82 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.

Desde el Ente Gestor se anunció, además, que se omiten los paraderos ubicados en la calle 85 No. 81-32; Vía 40 No. 83-53; Vía 40 con calle 80 (lado sur) y calle 80 No. 78-19.

Por su parte, la ruta A8-2 Vía 40 hará este recorrido: estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo.

Por tal motivo, se omiten los paraderos de la calle 77 con Vía 40 (Outlet Continente) y calle 76 con carrera 74 (lado occidente).

Es de anotar que en los tramos de desvío, los usuarios podrán pedir ascenso y descenso libre donde no existan paraderos del Sistema.

Asimismo, durante los fines de semana, la ruta A8-2 Vía 40 operará con su recorrido extendido hasta el Gran Malecón de manera habitual. De igual forma, la Ruta Chévere prestará su servicio con normalidad.