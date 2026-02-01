Este domingo entró en vigencia una reducción de 500 pesos en el precio del galón de gasolina a nivel nacional. Debido a esto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que se pondrán en marcha operativos de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de la medida.

Desde Barranquilla, el ministro Palma informó que estos operativos se desarrollarán tras la expedición de una circular, en la cual se establece que todas las estaciones de servicio del territorio nacional deberán reflejar la reducción en sus tableros visibles al público, surtidores, sistemas de facturación electrónica, reportes al SICOM, material publicitario y canales digitales.

“La ciudadanía debe ayudarnos a verificar. En el marco de nuestra función de inspección, vigilancia y control, haremos el seguimiento correspondiente. Esto puede llevar hasta el bloqueo del funcionamiento de una estación de servicio si no se cumple esta reducción del precio de la gasolina”, aseguró Palma.

En el mencionado documento se establece que ninguna estación podrá mantener precios anteriores, aplicar valores intermedios, realizar cobros diferidos ni implementar esquemas que oculten, fraccionen o distorsionen la reducción dispuesta por el Ministerio.

De acuerdo con la misiva, el valor promedio del galón de gasolina en Barranquilla se encuentra en $15.626, un valor inferior frente a ciudades como Bogotá ($15.991), Medellín ($15.912) y Cali ($16.002).

En ese sentido, el incumplimiento total o parcial de la orden dará lugar al bloqueo inmediato en el sistema SICOM, impidiendo la compra, recepción y comercialización de combustibles, así como al inicio de procesos administrativos sancionatorios, que podrán incluir multas y la suspensión o cancelación de la autorización como distribuidor minorista.

Adicionalmente, los casos de incumplimiento serán remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta vulneración de los derechos de los consumidores, al tiempo que se dará traslado a las autoridades penales y disciplinarias cuando se identifiquen conductas que puedan constituir delito o falta grave.

De acuerdo con la cartera ministerial, la reincidencia será considerada circunstancia agravante y podrá dar lugar a la cancelación definitiva de la autorización.