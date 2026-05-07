El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima (DIMAR) dio a conocer que este fin de semana se presentará un incremento significativo de los vientos y del oleaje en el mar del Caribe colombiano.

Según el reporte de la entidad, los días de mayor afectación serán el 10 y el 11 de mayo.

“La zonas con mayor impacto serán el litoral norte, centro y sur del Caribe colombiano, especialmente Puerto Bolívar y Riohacha, en La Guajira; Santa Marta; Barranquilla; Cartagena; Coveñas, en Sucre; y el archipiélago de San Andrés y Providencia”, comentó.

Agregó que “en estas zonas se prevén vientos con velocidades cercanas a los 55 km/h y alturas de ola entre 2,6 y 3,8 metros, condiciones que podrían afectar la navegación, las actividades marítimas y las operaciones de embarcaciones menores”.

Sumado a esto, la Dimar mencionó: “Para el área marítima de los departamentos de Córdoba y Sucre se esperan vientos de hasta 33 km/h y alturas de ola de hasta 2,6 metros”.

Por otro lado, explicó que el fortalecimiento de los vientos también favorecerá lluvias de variada intensidad en el golfo de Urabá y el suroeste del mar Caribe, lo que aumentaría el riesgo de emergencias asociadas a precipitaciones.

Ante este panorama, la UNGRD recomienda a las autoridades territoriales, pescadores, operadores turísticos y comunidades costeras mantener las medidas de prevención, realizar monitoreo permanente y atender los reportes oficiales de la DIMAR y el CIOH.