La Alcaldía de Soledad ejecutó la entrega de ayudas humanitarias a siete familias del barrio Villa Valentina, las cuales resultaron afectadas por los fuertes vientos que destecharon sus residencias el pasado martes 28 de abril.

El evento, ocurrido durante la mañana y el mediodía, generó momentos de angustia entre los habitantes del sector, luego de que intensas ráfagas de viento provocaran daños significativos en los techos de las viviendas.

Ante esta situación, la administración municipal activó de manera inmediata el protocolo de atención de emergencias a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el ingeniero Alexis Rodríguez.

Posteriormente, y tras la validación por parte de la administración municipal encabezada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, se procedió con la entrega de insumos esenciales para atender a las familias damnificadas.

El secretario de Gobierno municipal, el coronel Carlos Valencia, destacó que, si bien estos fenómenos naturales son imprevisibles, es posible reducir los riesgos mediante la adopción de medidas preventivas.

“Estos hechos no se pueden controlar, pero sí podemos mitigar sus efectos si la ciudadanía acoge las recomendaciones emitidas por la Oficina de Gestión del Riesgo, especialmente en esta temporada donde se intensifican los vientos y las lluvias”, señaló el funcionario.

Por su parte, la comunidad beneficiada expresó su agradecimiento por la rápida reacción institucional. Bella García, habitante del barrio Villa Valentina, manifestó: “Hago parte de este barrio que vivió un vendaval donde más de siete casas resultaron afectadas. Hoy le doy gracias a mi alcaldesa Alcira Sandoval por esta gestión tan rápida, por ayudarnos a cada una de las personas afectadas. Muchas bendiciones y gracias por agilizar las cosas”.

Desde la administración municipal se hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención, tales como asegurar los techos de las viviendas, evitar arrojar basuras en los arroyos, realizar podas preventivas y mantener limpios los canales de desagüe, con el fin de reducir posibles afectaciones durante la temporada invernal.