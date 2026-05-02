En medio de la ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes en Barranquilla y su área metropolitana, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó un operativo en el municipio de Soledad que dejó como resultado la captura en flagrancia de un hombre de 30 años.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro en el barrio El Porvenir, donde las autoridades lograron ubicar al presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Durante el operativo fueron incautados 550 dosis de droga, munición calibre 9 milímetros y dinero en efectivo que, según las autoridades, sería producto de la comercialización de estas sustancias ilícitas.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado presuntamente haría parte del grupo delincuencial ´Los Costeños´ y estaría encargado de la distribución de estupefacientes en este sector, actividad que, al parecer, generaba ingresos cercanos a los 30 millones de pesos mensuales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que este resultado hace parte de las acciones que se vienen adelantando para combatir el microtráfico en la ciudad y su área metropolitana.

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Asimismo, reiteró el compromiso de la institución de continuar desarrollando operativos para desarticular estructuras criminales y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.

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