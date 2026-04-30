En alerta permanecen los jueces del municipio de Puerto Colombia, esto luego de que en horas de la noche del día ayer les llegara a sus teléfonos un panfleto amenazante firmado por el grupo delincuencial llamado ‘Oficina Los Porteños’.

Leer más: Lío por venta de drogas sintéticas, uno de los móviles de ataque a bala en barbería de El Valle

En dicho panfleto estos sujetos les exigen el dejar en libertad a los miembros de la organización que estén presos, como también colaborar en los procesos de tierras, de lo contrario “será declarado objetivo militar”.

Asimismo, la organización amenaza con hacerles daño a los funcionarios si estos denuncian ante las autoridades, afirmando que conocen sus horarios de trabajo y donde viven.

Se conoció que, dicho panfleto fue enviado a los teléfonos personales de jueces promiscuos municipales con funciones de control de garantías, jueces de familia, jueces del circuito con conocimiento en procesos penales y demás.

Ante la magnitud y lo delicado de la situación, El jefe de oficina de seguridad y convivencia, Saúl Leiva, informó a EL HERALDO que, una vez se tuvo conocimiento de la situación se activaron de inmediato acciones conjuntas con la Policía Nacional para establecer la veracidad, autenticidad y origen del documento intimidante.

“Como primera medida iniciamos labores de inteligencia para determinar la autenticidad y procedencia de este panfleto”, indicó.

De manera paralela, se pusieron en marcha estrategias orientadas a garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales, tanto en sus lugares de trabajo como en sus residencias. En ese sentido, se reforzará la vigilancia en los despachos y se intensificarán los patrullajes en las zonas donde habitan los jueces.

Asimismo, se programó una reunión con los togados y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de adelantar los respectivos estudios de riesgo y establecer el nivel de amenaza individual de cada uno.

“Buscamos garantizar la integridad de nuestros jueces con acompañamiento permanente y acciones coordinadas con la Policía”, señaló el funcionario.

Como parte de las medidas institucionales, la administración municipal convocó para el próximo lunes un consejo extraordinario de seguridad, en el que se abordará este caso y se definirán nuevas acciones para contrarrestar las intimidaciones.

Leiva enfatizó que no se permitirá que este tipo de amenazas afecte el ejercicio de la justicia en el municipio. “No vamos a permitir que estas situaciones empañen la buena labor que vienen realizando nuestros jueces”, sostuvo.

Finalmente, reiteró el compromiso de las autoridades con la seguridad y la convivencia ciudadana, asegurando que se continuará trabajando de manera articulada para proteger a los funcionarios y esclarecer los hechos.