Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete hombres señalados de participar en el violento hurto a un camión de valores, ocurrido a principios de 2025 en el municipio de Soledad.

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Albeiro José Buelvas Blanco, Alexander Manuel Mendoza Maduro, Romario Romero Alemán, Luis Gustavo Romero Alemán, Fabián Arturo Llamas Pacheco, Edwin de Jesús Blanco Pacheco y Pedro Nair Silva Mena. Según la investigación liderada por una fiscal de la Seccional Atlántico, los hoy procesados habrían sido los autores del asalto ejecutado el pasado 18 de enero de 2025 en un concurrido centro comercial.

El operativo delictivo

De acuerdo con el material probatorio recaudado, los implicados irrumpieron en el lugar y arremetieron contra los escoltas de una empresa transportadora de valores. Para lograr su cometido, los asaltantes intimidaron al personal de seguridad y realizaron disparos con el fin de reducirlos.

Fiscalía

En medio del caos, los delincuentes lograron apoderarse de una tula que contenía aproximadamente 410 millones de pesos en efectivo. Además del botín millonario, los sujetos despojaron a uno de los vigilantes de su arma de dotación antes de emprender la huida.

Cargos e imputación

La Fiscalía imputó a los siete capturados, según su grado de responsabilidad individual, por los delitos de: concierto para delinquir; hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa (debido a los ataques contra los escoltas).

Pese a las pruebas presentadas por el ente acusador, ninguno de los procesados aceptó los cargos. Sin embargo, ante el riesgo que representan para la sociedad y la gravedad de los hechos, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó su traslado inmediato a un centro de reclusión mientras avanza el proceso penal en su contra.

Los hechos

El robo se registró a eso de las 8:00 de la mañana del 18 de enero de 2025 en el Centro Comercial Mi Plaza Los Robles, ubicado en la calle 76G con carrera 15A, en el municipio de Soledad.

Según el informe de las autoridades, ocho sujetos que se movilizaban en un vehículo y motocicletas portando armas de fuego, abordaron a los escoltas del vehículo de valores y le hurtaron una cantidad de dinero.

Los sujetos hurtaron dinero en efectivo y una escopeta marca hatsan calibre 12.