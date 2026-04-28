El secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Winston Varela, anunció una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque sicarial que dejó tres personas heridas, entre ellas una recién nacida, en la tarde de este lunes 27 de abril.

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De acuerdo con lo manifestado por el funcionario, en este hecho resultaron lesionados con proyectil de arma de fuego una menor de 20 días de nacida y sus padres, quienes residen en el sector conocido como ‘El Congelador’, ubicado en la parte alta del municipio.

Varela expresó - a nombre de la alcaldía de Puerto Colombia- contundente rechazo frente al atentado y señaló que las autoridades avanzan en la investigación de los hechos, con hipótesis relacionadas con una posible disputa por microtráfico.

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“Rechazamos de manera contundente este atentado sicarial y hacemos un llamado a la comunidad y a quien tenga información sobre el mismo a que colabore con las autoridades y se pueda dar con el paradero del autor material”, manifestó el funcionario.

Detalló que la mitad de la recompensa (20 millones de pesos) es ofrecida por la alcaldía de Puerto Colombia y el resto por la Gobernación del Atlántico.

Según versiones iniciales, una mujer —madre de la menor— recibió un impacto de bala, mientras que la bebé resultó herida con dos disparos. El hombre, padre de la niña, habría sido impactado en cuatro ocasiones durante el ataque.

Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia a la Clínica Portoazul Auna, donde permanecen bajo atención médica.

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El municipio de Puerto no registraba ataques a bala con saldos trágicos desde el pasado lunes 6 de abril, cuando fue hallado en plena vía del sector de Sabanilla el cadáver tiroteado de un hombre, cuya identidad no se estableció.

Pero antes de esto, el sábado 28 de marzo se registraron dos asesinatos. El primer caso fue el de Richard Eduardo Ochoa Carpintero, de 32 años, conocido con el alias de Mencho, acribillado en la mañana de ese día en el barrio Altos de Cupino.

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Luego, en horas de la tarde del mismo día, fue asesinado Ever Edinson Castro Miranda, abogado que era conocido en el municipio con el apodo de ‘El Capo’ y quien desde hace algunos años había sido relacionado con la estructura criminal ‘los Costeños’, el Clan del Golfo y con investigaciones asociadas al robo de tierras.