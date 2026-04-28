Este lunes se registraron dos hechos graves que alteraron el orden público en el departamento del Valle del Cauca. Ambos fueron reportados casi al mismo tiempo en el municipio de Dagua y en Cali, generando pánico entre la población civil.

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El primer caso ocurrió sobre la vía principal que comunica hacia el mar, en la carretera que conduce de Dagua a Buenaventura, donde tres vehículos fueron incinerados, entre ellos un camión, a tan solo 100 metros del casco urbano.

El segundo caso se registró en el oriente de Cali, en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, donde fue reportado un objeto sospechoso con características de posible artefacto explosivo, lo que obligó al cierre inmediato del sector.

De acuerdo a información preliminar, el ataque en Dagua se registró en horas de la noche, cuando los vehículos transitaban por la vía. Las autoridades no han indicado aun cuáles fueron las causas de la incineración ni quienes serían los responsables de este hecho, que se presume habría sido ejecutado por alguno de los grupos armados que hacen presencia en la zona.

Posible artefacto explosivo en Cali

Respecto a esta segunda emergencia, que también se presentó en la noche de este de 27 de abril, las autoridades indicaron que mantienen completamente cerrado y acordonado el sector donde está ubicada la cárcel de Villahermosa, en el oriente de la capital vallecaucana, debido a la presencia de un cilindro abandonado a pocos metros del centro penitenciario.

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Según los reportes de la Policía, el objeto tendría características similares a las de un artefacto explosivo, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para evitar cualquier tragedia.

Las autoridades no han confirmado si se trata en realidad de un explosivo; por el momento uniformados y equipos especializados realizan la verificación en la zona mientras se restringe el paso de personas y vehículos cerca del penal.