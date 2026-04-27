Hasta $2.000 millones de pesos ofrecieron para atentar contra la vida de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, según denunció la aspirante del Centro Democrático este lunes ante medios de comunicación que siguen de cerca su gira proselitista por el país.

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Valencia aseguró que la orden de asesinarla salió del Frente 42 de las disidencias de las Farc e incluso mencionó el alias del presunto autor que estaría detrás del plan criminal: ‘Buche Tula’.

“Estamos denunciándola (la amenaza) porque esta, como a diferencia de muchas otras, sí nos fue informada por el Gobierno nacional. Y el Gobierno nacional, a diferencia de la anterior, autorizó que pudiéramos hacerla pública. Y yo creo que hay que hacerla pública para que los colombianos sepan qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las condiciones que están viviendo los que estamos de candidatos, con esquemas de seguridad con Policía”, aseguró la parlamentaria derechista.

Indicó que no podía dar mayor información sobre el plan de atentado para no torpedear las investigaciones que ya avanzan.

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Ante esta amenaza, la respuesta del Gobierno fue reforzar aún más su esquema de seguridad: “Nos han dicho que llegarán (el reforzamiento y estamos atentos a que lleguen”.

“Pero yo repito, aquí no estamos ni para pedir más garantías de las que ya hemos pedido, ni para victimizarnos, estamos para decirle a los colombianos que la firmeza en el carácter sí la tienen las mujeres y que no vamos a salir a escondernos”, indicó.

Paloma dijo que pese a las amenazas repetidas seguirá con sus eventos de campaña a lo largo del país y en plaza pública. “Vamos mañana (martes 28 de abril) para el suroccidente a seguir hablando con los colombianos y a seguir construyendo una mejor Colombia”.

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Esta no es la primera vez que se conocen de supuestos planes para atentar contra la integridad de la candidata. Hace apenas dos días, el expresidente Álvaro Uribe divulgaba información sobre un plan criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al parecer el ELN estaría planeando atacar a la aspirante opositora, de acuerdo a interceptaciones de comunicaciones entre dos frentes de la guerrilla, usando un bus bomba en Bogotá. Esto se conoció apenas un mes después del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El plan habría sido estructurado en junio de 2025, cuando Uribe Turbay permanecía hospitalizado, y la comunicación habría sido enviada por el Frente Urbano Nacional del ELN al Frente de Guerra Nororiental.

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“Esa paloma hay que ponerla a volar”, se lee en la comunicación interceptada junto con una línea telefónica registrada en Colombia y utilizada en julio del año anterior en la frontera con Venezuela.