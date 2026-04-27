Luego de que el Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla declarara improcedente la acción de tutela que impedía su regreso, Silvia Beatriz Gette Ponce asumió en la tarde de este lunes como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, retomando el cargo después de 13 años.

En una rueda de prensa realizada en la tarde de este lunes en el bloque administrativo de la alma mater, Gette destacó la importancia que tiene para ella y su familia retomar las riendas de la alma mater que fundó su esposo, Mario Ceballos Araujo.

“Es mucha emoción estar en este momento en esta gran casa. Trece años esperando este momento”, expresó.

Añadió que su prioridad será trabajar con todos los estamentos de la universidad para recuperar su rumbo: “Con la ayuda de empleados, sindicatos, estudiantes, tenemos que sacar adelante la universidad y lograr lo que fuimos en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012”.

La rectora reconoció que aún desconoce el estado actual de la institución, por lo que sus primeras decisiones estarán enfocadas en escuchar y diagnosticar.

“Acabo de llegar, no sé cómo está la universidad. Lo primero será sentarnos, hablar, presentarnos y enterarme de lo que hay”, afirmó.

En su mensaje a la comunidad universitaria, insistió en la necesidad de trabajo conjunto: “Tenemos que poner el hombro y levantar la universidad. Si la universidad está bien, sus títulos tendrán valor; si se cae, nos afecta a todos”.

A su vez, hizo referencia al legado institucional al mencionar que la universidad “no se merece todo lo que ha pasado”.

Gette incluso manifestó que le habría gustado encontrarse con el rector saliente, Jorge Senior, para agradecerle por su gestión. En ese sentido, la defensa jurídica explicó que será necesario un proceso de empalme entre ambas administraciones, el cual podría implicar ajustes temporales. No obstante, se buscará que estas medidas afecten lo menos posible el desarrollo académico y administrativo.

Desde lo jurídico

Al respecto, la abogada Bianith Bohórquez detalló que el recurso de apelación interpuesto frente a la decisión se concede en efecto devolutivo, lo que permite que Gette se posesione mientras un juez de segunda instancia toma una decisión de fondo.

“La decisión de primera instancia queda en firme en estos momentos y no interfiere con su posicionamiento”, indicó.

Sobre su situación judicial, Bohórquez aclaró que no existen actualmente otras investigaciones que impidan su ejercicio como rectora. Sin embargo, confirmó que hay un proceso en fase de juicio relacionado con el homicidio de Fernando Cepeda, el cual sigue su curso de manera independiente.

En cuanto a los efectos administrativos del fallo, la abogada anotó que el restablecimiento de derechos implica la suspensión de los actos derivados desde el 20 de mayo de 2013.

“Este restablecimiento obedece a esa suspensión, por lo tanto los actos posteriores quedan sin efecto mientras se toma una decisión definitiva”, agregó la abogada.

Mientras avanza el recurso en segunda instancia, la Universidad Autónoma del Caribe entra en una etapa de transición con el regreso de Gette, quien aseguró que su enfoque inmediato será recuperar la credibilidad de la institución y convocar nuevamente a la comunidad académica y a la ciudadanía.