Con la Directiva Presidencial No. 03 quedó claro quién ejercerá la vocería en la Casa de Nariño: será únicamente Petro quien podrá pronunciarse respecto a los múltiples temas de la agenda de Gobierno, mientras que los ministros deberán guardar silencio o hablar solo si el presidente así lo autoriza.

Lea también: Lili Pink se pronunció sobre las diligencias de la Fiscalía en medio de investigación por presunto lavado de activos y contrabando

Bajo la premisa de la “unidad de mensaje”, el jefe de Estado será el único que podrá, ante la opinión pública, sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales.

El resto de jefes de carteras que conforman el Ejecutivo lo tendrán prohibido y solo lo podrán hacer bajo la autorización expresa del presidente de la República, según reza en el documento.

La directiva, firmada el pasado 23 de abril, señala que la vocería de los ministros “deberá ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por el presidente de la República”.

Lea también: Universidad Autónoma del Caribe acata fallo judicial sobre Silvia Gette y anuncia transición administrativa

Sobre lo directores, gerentes, presidentes y quien haga sus veces en las entidades adscritas o vinculadas podrán ejercer vocería únicamente respecto de las materias de su competencia, siempre y cuando, advierten, no se aborden temas de “definición de política o de estrategia” del Gobierno.

“Los referidos servidores públicos en ningún caso podrán fijar posiciones políticas a nombre del Gobierno nacional sin autorización expresa del presidente de la República”, se lee en el documento de tres páginas.

Desde el Dapre aseguran que esta directriz se imparte con el ánimo de “garantizar coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional” para así evitar “contradicciones o mensajes que generen desinformación o afecten la confianza ciudadana”.

Lea también: Presidente Petro y Angie Rodríguez no se reunieron, pero hubo entrega de pruebas

“En igual sentido, ningún funcionario de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, podrá emitir declaraciones en nombre del gobierno Nacional sin la debida articulación previa con la mencionada dependencia de la Presidencia de la República”, dice Petro en el documento.