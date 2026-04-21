El presidente Gustavo Petro no fue ajeno al engaño de la inteligencia artificial, recientemente publicó un video de un reconocido canal de televisión latino en el que se acusaba falsamente a su homólogo ecuatoriano de vínculos con criminales de su país. El jefe de Estado colombiano tuvo que recular tras las reclamaciones de la cadena televisiva.

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Se trató de un video difundido por Petro la mañana del pasado lunes 20 de abril en el que supuestamente Noticias Telemundo revela la afiliación de Daniel Noboa con William Joffre Alcívar Bautista, conocido con el alias de El Negro Willy, alias, quien financió la campaña presidencial del mandatario ecuatoriano, electo presidente en 2023.

“Ahora los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de ‘Los Choneros’”, escribió con el presidente colombiano junto con el video falso.

“Pero ese reporte de Noticias Telemundo nunca existió, el video manipula una transmisión auténtica del 23 de marzo en la que no se mencionó a Daniel Noboa ni al Negro Willy. El video también muestra señales claras de haber sido manipulado”, explicó Telemundo.

Telemundo

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Dijeron que el video es, en realidad, un deepfake, “posiblemente manipulado con inteligencia artificial” y que de ello hay varias evidencias como se evidencia en una de las pantallas detrás de los presentadores donde se aprecia un nombre incorrecto: “Noticias Telefarinoo” en lugar de Noticias Telemundo.

Otra muestra de que el video original fue alterado para reproducir mentiras es el acento de la presentadora Claudia de la Fuente, en el clip compartido por Petro esta habla como española cuando en realidad la periodista es de origen mexicano.

“Noticias Telemundo sometió el video a una prueba en la plataforma DeepFake-O-Meter, que detecta videos, imágenes y audios falsos creados con inteligencia artificial, desarrollada por el laboratorio forense de medios de comunicación de la Universidad de Buffalo”, indicó la cadena de televisión.

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El software detectó que existe un 99.7 % de probabilidades de que el video compartido por Petro haya sido generado con inteligencia artificial.

“Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”, le contestó el medio de comunicación a Petro en el mismo mensaje.

Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle de que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores. Dicho esto,… — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 20, 2026

Ante la evidente “metida de pata” del mandatario, Telemundo consultó con la Presidencia si el presidente era consciente de que reprodujo un contenido de fake news a lo que respondieron eliminando el mensaje de la red social X donde había sido cargado.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Augusto Cubides, señaló que la cuenta de X es manejada “de manera directa y exclusiva” por Petro y sus publicaciones “obedecen a su esfera personal” y nada tiene que ver con canales oficiales.

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Asimismo, admitió que el video era falso y que le hicieron saber eso al jefe del Ejecutivo “toda vez que el mismo no correspondía con la realidad” y luego procedió la eliminación del contenido.

Este hecho ocurre en medio de las tensiones de ambos mandatarios por la guerra arancelaria que libran luego de que Noboa acusara a su homólogo colombiano de no colaborar para ayudar en la lucha contra el narcotráfico en la frontera que ambos países comparten.