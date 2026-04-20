La vejez trae sus ventajas y desventajas. Cada ciclo del ser humano debe vivirse a plenitud y disfrutarse al máximo, más cuando se llega a la vejez o la etapa de adulto mayor, cuya definición varía según las leyes de cada país y los criterios de sus sistemas de salud, para beneficiar o retribuir a este grupo de personas que han trabajado duramente durante su juventud.

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Mientras que para algunos países la cifra está ligada a la jubilación, para otros es el punto de partida para garantizar derechos fundamentales y acceso a programas de asistencia social.

Pero ¿a qué edad es considerada una persona como adulto mayor? En Colombia la Ley 2055 de 2020 establece que un ciudadano es una “persona mayor” cuando tiene 60 años o más. Esta normativa no es solo estadística, sino que busca “el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor”, facilitando su inclusión efectiva en la sociedad.

En otros países de la región como México y Argentina, la edad para considerar a una persona “adulto mayor” también es a partir de los 60 años, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores, respectivamente.

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Mientras que en Estados Unidos y países de Europa, esta etapa empieza desde los 65 años en adelante, principalmente relacionado con el sistema de salud de cada de dichos países.

Informe de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfocado sus investigaciones en este fenómeno, advirtiendo que el envejecimiento demográfico es uno de los retos más grandes del siglo XXI.

Según cifras del organismo, la esperanza de vida global alcanzó los 73,3 años en 2024, un incremento notable frente a las décadas anteriores; por lo que se espera que para el año 2030 haya 1.400 millones de personas con 60 años o más en todo el planeta.