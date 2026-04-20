Una pareja de adultos mayores, reconocida en su comunidad, falleció al caer de un piso 22 el pasado martes 14 de abril, en Medellín.

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Las víctimas fueron identificadas como Jaime Alberto Ramírez Álvarez, de 68 años, instructor deportivo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, y su esposa María Eugenia Álvarez, de 65 años.

La pareja residía desde hace aproximadamente dos décadas en el barrio Boston, en la comuna 10 La Candelaria, donde eran ampliamente conocidos y apreciados por vecinos y allegados.

Pexels Imagen de Adulto mayor reflexionando.

Su fallecimiento ha dejado un profundo impacto en la comunidad, que los recuerda como personas cercanas y amables. Al parecer los señores estaban atravesando por fuertes problemas económicos.

Y es que preocupa porque este caso se suma a una realidad que continúa generando alerta en el departamento de Antioquia. En lo corrido del año, se han registrado cerca de 50 fallecimientos asociados a problemáticas de salud mental.

¿Cuál es la historia de los dos adultos mayores muertos en Medellín?

Los medios locales indicaron que ese día Jaime Alberto y María Eugenia iban a entregar su apartamento luego de haberlo perdido y quedado en bancarrota.

Meta AI Imagen de referencia de adultos mayores.

Igualmente, las autoridades se encuentran en las investigaciones requeridas para conocer lo que realmente sucedió.

Asimismo, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín lamentó la muerte de Jaime Alberto mediante su cuenta en Instagram.

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“La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín lamenta profundamente el fallecimiento del instructor deportivo Jaime Alberto Ramírez Álvarez, adscrito a la Dirección de Bienestar. Jaime Alberto estuvo ligado durante 44 años a los procesos deportivos y lúdicos en la Sede Medellín”, escribieron.

Además agregaron: “Desde allí acompañó y motivó a varias generaciones, aportando a la formación profesional y humana de cientos de integrantes de la comunidad universitaria. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros y estudiantes. Paz en su memoria”.

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