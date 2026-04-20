Un grave incidente se registró en la tarde de este domingo 19 de abril en la vereda La Laguna, zona rural del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, donde cuatro menores de edad resultaron heridos tras caer en un campo de minas antipersonales.

De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron hacia las 4:30 p. m., cuando los menores hicieron contacto con los artefactos explosivos, lo que provocó su activación y dejó a los cuatro niños con lesiones de consideración.

Tres de los menores presentan heridas graves en las extremidades inferiores

El reporte oficial indica que tres de los afectados sufrieron heridas de gravedad en sus extremidades inferiores, mientras que el cuarto menor también resultó lesionado, aunque sin que se hayan precisado detalles sobre la magnitud de sus heridas.

Las víctimas fueron auxiliadas por tropas del Ejército Nacional, que desplegaron un operativo de evacuación aérea para trasladarlas de urgencia hasta el hospital de San Andrés de Tumaco, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud de los menores.

Autoridades atribuyen la instalación del campo minado a disidencias armadas

Según las primeras hipótesis, el campo minado habría sido instalado por la estructura armada ‘Alfonso Cano’, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo señalado como una disidencia de la Segunda Marquetalia.

Esta organización está vinculada a antiguos integrantes de las Farc que retomaron las armas tras el acuerdo de paz firmado en 2016.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.