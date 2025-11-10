Desde el pasado sábado 8 de noviembre los menores que fueron arrollados por un taxista en estado de embriaguez en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, permanecen en un centro asistencial, donde reciben atención especializada.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. entregó un parte médico sobre el estado de salud de los niños de 7, 12 y 15 años que resultaron gravemente heridos en el accidente de tránsito.

En total 11 personas resultaron heridas en el siniestro ocasionado por un hombre que conducía un vehículo tipo taxi por la calle 47 Sur con carrera 6. El automotor invadió la zona peatonal y terminó arrollando a un gran número de personas hasta que se estrelló contra una vivienda.

Entre los heridos se encuentran: un bebé de cuatro meses, un niño de 7 años, una niña de 12 años y una adolescente de 15 años.

De acuerdo con el parte médico, el adolescente de 15 años está en proceso de confirmación de una condición de muerte encefálica.

El niño de 7 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general.

Asimismo, la menor de 12 años se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y lesiones de tejidos blandos.

“Para su atención se ha dispuesto de nuestro equipo médico y tecnológico especializado. Sus familiares están recibiendo acompañamiento psicosocial y orientación permanente”, se lee en el comunicado.

¿Quién es el conductor que arrolló a 11 personas en Bogotá?

José Chalá, el taxista que atropelló borracho a una decena de personas y niños en Bogotá, dejando a dos víctimas menores de edad con muerte cerebral, aceptó cargos este lunes ante un juez de control de garantías de la capital del país.

El conductor fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.