La tristeza y la incertidumbre embargan a una de las familias que más resultó afectada con el accidente que provocó un taxista en estado de embriaguez en el barrio La Sierra de la ciudad de Bogotá donde arroyó a 11 personas, entre las que se encontraban cuatro hermanos menores de edad.

El siniestro vial quedó captado en cámaras de seguridad de la zona en las que se aprecia como el conductor pierde el control del taxi y desvía su trayectoria llevándose por delante, primero, a los hermanos que intentaban a travesar la vía y luego a otro grupo de personas que se encontraban a un costado de ella.

Varias de las personas, entre ellas los cuatro menores, salieron disparados por el aire y terminaron chocando bruscamente contra el suelo y contra una de las viviendas hasta donde fue a parar el vehículo que quedó también afectado.

Los cuatro hermanos de 4 meses, 7, 12 y 15 años, fueron de inmediato trasladados hasta el hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá, donde permanecen internados y se recuperan de las graves lesiones que sufrieron.

Pero el parte médico para ellos no es del todo alentador, así lo dio a conocer Heidy Miranda, familiar de los niños atropellados, en Noticias Caracol. “Estefanía tiene muerte cerebral; Martín está en una condición muy delicada; Daniela está estable, y una prima será trasladada a otro centro asistencial, donde le practicarán cirugías en la rodilla, la cadera y los brazos”, indicó.

Heidy así como el resto de su familia se refugian en la fe para que los niños se recuperen lo más pronto posible: “Solo pedimos que Dios obre en esta familia y nos dé fortaleza”.

Por su parte, en medio de la tristeza el padre de los cuatro afectados, Jorge Arturo, expresó su dolor por la situación en la que se encuentran sus hijos y su preocupación por este tipo de accidentes provocados por conductores irresponsables, y es que el taxista conducía borracho.

“No tiene presentación, no me hallo, porque amo a mis hijos. Si es voluntad de Dios que no estén más con nosotros, los entrego en sus manos, pero pido a todos los colombianos que no conduzcan bajo los efectos del alcohol. Mire las consecuencias: hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, dijo.

Asimismo, el coronel John Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, aseguró que “se pudo establecer que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol. El dictamen determinó grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia”.

El detenido, de 56 años, ahora deberá responder por los daños causados a las víctimas que en caso de muerte podría enfrentarse al delito de homicidio culposo, agravado por el estado en el que tomó el volante.