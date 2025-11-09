Trágico. Así se puede denominar el grave accidente que tuvo lugar la noche del pasado sábado en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, luego de que un conductor en aparente estado de embriaguez arroyara a 11 personas, causándole la muerte cerebral a dos de ellos.

Todo transcurría con normalidad en el sector en mención cuando el taxista no se percató del grupo de personas que atravesaban la vía y de los que estaban a un lado de ella y se los llevó delante.

Varias de las personas, entre ellos cuatro menores, salieron disparados por el aire y terminaron chocando contra el suelo.

De las 11 personas, hay uno de apenas 4 meses, otro de 7, 12 y 15 años. Dos de estos jóvenes sufrieron trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, lo que provocó su condición de muerte cerebral, según el reporte médico.

El resto de lesionados fueron rápidamente trasladados hasta centros asistenciales donde se recuperan de la contusiones que sufrieron.

Mientras tanto el conductor, de 56 años, que provocó el siniestro fue capturado por las autoridades para que responda por los daños causados a las víctimas que en caso de muerte podría enfrentarse al delito de homicidio culposo.

El hecho quedó captado en una cámara de seguridad del sector que muestra lo grave del choque y la desesperación de los vecinos del sector que se encontraban a las afueras de la vivienda a la que fue a parar el taxi.

Lo más grave de todo es que una vez fue detenido el hombre que ocasionó el accidente, los uniformados de la Policía pudieron constatar que venía conduciendo en estado de embriaguez lo que termina por agravar la situación.