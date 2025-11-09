Un hombre fue asesinado a bala dentro de un establecimiento comercial ubicado en la calle 46 con carrera 12 Sur, en el barrio Ciudadela 20 de Julio, de la localidad Metropolitana.

El crimen ocurrió hacia las 10:20 de la noche del pasado sábado 8 de noviembre, cuando, según versiones preliminares, la víctima identificada como Robinson Jesús Machado Mercado, de 38 años de edad, se encontraba departiendo en vía publica, cuando un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el piso y el sicario tras cometer el ataque, huyó corriendo con el arma de fuego y se subió a una motocicleta que lo esperaba a pocos metros, conducida por otro individuo escapando a toda velocidad con rumbo desconocido.

Machado Mercado fue trasladado al Paso Ciudadela, donde fallece por la gravedad de las heridas.

Unidades de criminalística de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al sitio para realizar la inspección técnica al cadáver y recolectar evidencias que permitan esclarecer los hechos.