En el marco de la ofensiva permanente contra los delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos, la Policía Nacional logró en las últimas horas la aprehensión de un menor de edad y la captura de un presunto delincuente por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El operativo se llevó a cabo en la calle 30 con carrera 43, Centro de Barranquilla, luego de que estas dos personas, presuntamente, minutos antes lesionaran con arma de fuego a otra persona.

Al percatarse de los hechos, los uniformados de la Policía iniciaron una persecución que culminó en la dirección mencionada.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego calibre 38 de fabricación industrial, la cual tenía cinco cartuchos percutidos. Asimismo, se logró la incautación de la motocicleta en la que se movilizaban los presuntos responsables.

El menor aprehendido y el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por los delitos antes mencionados.

El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez destacó que estos resultados hacen parte del trabajo contundente que adelanta la institución para contrarrestar el homicidio, reiterando el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad y convivencia ciudadana.

Finalmente, se invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.