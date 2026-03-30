Policía Nacional, a través de unidades del Gaula, logró la captura en flagrancia de ocho presuntos delincuentes mediante diligencias de allanamiento y registro, por los delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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Asimismo, los operativos se llevaron a cabo en Barranquilla y el municipio de Soledad, específicamente en los sectores Suroriente, Suroccidente y el centro de la ciudad, donde investigaciones previas permitieron identificar a los implicados.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un arma de fuego, una granada, tres motocicletas, 12 panfletos extorsivos, seis teléfonos celulares presuntamente utilizados para intimidar a las víctimas, y dinero en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsiones.

Según las investigaciones, los capturados estarían vinculados al Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Pepes’, encargado de realizar cobros extorsivos a comerciantes de diferentes zonas de Barranquilla y su área metropolitana, mediante amenazas directas a su integridad y a la de sus establecimientos.

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Además, entre los detenidos, se registran un total de 12 antecedentes judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas y daño en bien ajeno.

Por otro lado, el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que este resultado constituye un avance significativo en la lucha contra la extorsión, debilitando las estructuras criminales que generan temor en la comunidad. Además, reiteró el compromiso de la institución de mantener operaciones contundentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Finalmente, los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos que se les imputan.

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La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.