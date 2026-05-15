Un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio de Malambo durante la mañana de este viernes 15 de mayo, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros en el barrio Bellavista, en el conocido sector de Mi Ranchito.

La víctima fue identificada por las autoridades como Luis David Valdez Ospino, de 31 años, quien murió en el lugar de los hechos tras recibir varios impactos de bala.

Según el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el crimen ocurrió hacia las 9:40 a. m. en la carrera 5 con calle 11, cuando Valdez Ospino se encontraba sentado en un kiosco ubicado en vía pública.

Testigos indicaron que hasta el sitio llegó un sujeto a pie que, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

Las autoridades señalaron que el hoy occiso trabajaba como cobradiario en una ruta del barrio Rebolo, en la localidad Suroriente de Barranquilla. Asimismo, registraba una anotación judicial por el delito de tráfico o porte de armas de fuego.

De acuerdo con información de inteligencia, en el sector donde ocurrió el homicidio tendría injerencia el grupo delincuencial organizado Los Pepes, estructura criminal que opera en distintas zonas del área metropolitana.

Investigadores de la Sijín adelantan labores de vecindario y recolección de evidencias para establecer los móviles del asesinato e identificar al responsable del ataque armado.