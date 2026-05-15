Momentos de pánico se vivieron al mediodía de este viernes 15 de mayo en un restaurante ubicado en la calle Murillo con carrera 3, sector comercial del barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla, luego de que hombres armados perpetraran un ataque a bala que dejó una persona muerta y cinco más heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fatal sería un hombre que, al parecer, se dedicaba al préstamo informal conocido como ‘pagadiario’. El individuo se encontraba en el establecimiento cuando fue sorprendido por los atacantes, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.

En medio de la balacera, varias personas que departían y que también consumían alimentos en el lugar resultaron lesionadas.

Los afectados fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la misma localidad, donde permanecen bajo observación médica. Según se conoció, algunos de los lesionados presentan heridas de gravedad, por lo que testigos no descartan que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.

Uniformados de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el lugar para adelantar las primeras investigaciones y recopilar información que permita establecer los móviles del ataque e identificar a víctimas y a los responsables.