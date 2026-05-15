El plazo para pagar el impuesto vehicular con descuento en Bogotá está por terminar. La Secretaría Distrital de Hacienda confirmó que este viernes 15 de mayo de 2026 será el último día en que los contribuyentes podrán obtener el beneficio del 10 % por pronto pago, una medida que busca incentivar el cumplimiento oportuno de esta obligación tributaria.

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A partir de esa fecha, quienes no hayan realizado el pago deberán asumir el valor completo del impuesto. Además, la entidad advirtió que dejar pasar más tiempo podría derivar en cobros adicionales por intereses y sanciones.

La obligación tributaria llega en un momento en que los conductores enfrentan múltiples gastos asociados a la movilidad, entre ellos combustible, mantenimiento, seguros, tecnomecánica y parqueaderos, lo que convierte cualquier descuento en un alivio para el bolsillo de los ciudadanos.

Bogotá proyecta recaudar más de $1,7 billones por impuesto vehicular

Durante este año, más de 2,4 millones de vehículos deben declarar y pagar el impuesto vehicular en la capital del país, según datos de la Secretaría Distrital de Hacienda.

En el caso de las motocicletas, la cifra supera las 278.000 unidades obligadas a cumplir con este tributo. Paralelamente, otras 223.000 motos no pagan impuesto vehicular, aunque sí deben cancelar los derechos de semaforización.

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La secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena, reiteró el llamado a los propietarios para que aprovechen el descuento vigente y recordó que estos recursos permiten financiar programas, obras y servicios para la ciudad.

Con corte al 5 de mayo, el Distrito había logrado recaudar más de 664 mil millones de pesos, equivalente al 38,5 % de la meta establecida para 2026, que supera los 1,7 billones de pesos.

Los vehículos eléctricos e híbridos mantienen descuentos especiales en Bogotá

Los incentivos tributarios para vehículos sostenibles continúan vigentes en la ciudad. De acuerdo con el Acuerdo 780 de 2020, los automotores híbridos y eléctricos matriculados entre 2021 y 2030 pueden acceder a descuentos durante los cinco años posteriores a su registro.

Los beneficios contemplan una reducción del 60 % para vehículos eléctricos particulares, mientras que los taxis eléctricos nuevos reciben un descuento del 70 %. Por su parte, los vehículos híbridos eléctricos cuentan con una rebaja del 40 % en el impuesto.

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La Secretaría Distrital de Hacienda precisó que los vehículos híbridos a gas no hacen parte de estos incentivos.

Actualmente, más de 90.000 vehículos híbridos y eléctricos deben pagar impuesto vehicular en Bogotá, reflejando el crecimiento que ha tenido este segmento en la ciudad.

Los contribuyentes pueden pagar el impuesto de manera virtual o presencial

La administración distrital mantiene habilitados distintos canales para facilitar el pago del tributo. Los ciudadanos pueden hacer el proceso en línea a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda o descargar la factura y pagarla en entidades bancarias autorizadas.

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También funcionan puntos de atención presencial en diferentes sectores de la capital, entre ellos Usaquén, Kennedy, el Centro Administrativo Distrital y sedes de la Red CADE, donde los usuarios pueden recibir orientación.

Además, continúa disponible el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), mecanismo que permite dividir el valor del impuesto en dos pagos. Para acogerse a esta modalidad, los contribuyentes deben presentar la declaración inicial antes del 12 de junio de 2026.