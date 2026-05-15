Junior Zamora, una de las voces más importantes de la música colombiana, está de vuelta con el sencillo ‘Me va bien’. Después de ‘Un verano en Caliyork’, el caleño presenta este tema que abre la puerta a un nuevo universo musical en el que explora nuevos sonidos como la mezcla entre la bachata y R&B.

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‘Me va bien’ fue creada hace algunos años en un campamento de composición en México. Sin embargo, quedó guardada casi 3 años hasta que encuentra su momento como el primer sencillo del 2026 de Junior. Su lanzamiento llega después de la Jay House y la cuenta regresiva para conocer su próximo álbum.

“Este lanzamiento hace parte de una idea que tuvimos con el equipo: entregarle más música a la pandilla. Este sencillo es para los fans, es parte de esa entrega a nuestro público. También es creer en las canciones que nos llegan, confiar en la energía que las rodea y en el momento para sacarlas, para que se defiendan por sí mismas”, indicó el caleño.

Este año, Junior Zamora fue el Opening Act de Kapo en el Movistar Arena de Bogotá y estuvo presente en Premios Nuestra Tierra 2026 con sus 4 nominaciones: Mejor álbum del año, Mejor artista afrobeat, Mejor Canción Afrobeat y Mejor canción alternativa/indie/rock.

Y es que Junior Zamora es un artista colombiano con una versatilidad poco común en la música contemporánea. Cantante, compositor y multiinstrumentista, además de referente de la moda, amante del cine, la arquitectura, el diseño y la estética, que ha construido una voz propia que se sostiene en la identidad, la memoria y una sensibilidad que entiende lo local mientras apunta a lo global.

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Su música transita entre el afrobeat, el hip hop, el R&B, el funk y distintas corrientes afrolatinas, no como un ejercicio de estilo, sino como una manera honesta de narrar quién es y de dónde viene.

Actualmente es uno de los nombres más observados de su generación. Rolling Stone lo incluyó en su lista “Future of the Music” 2025 y Billboard lo señaló como artista promesa del mismo año.