En desarrollo de una sesión de la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales 2026 en Córdoba las autoridades acordaron fortalecer sus estrategias de seguridad para que el debate se desarrolle en completa calma y con todas las garantías.

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Cada una de las entidades del orden departamental, tanto armadas como civiles, dieron a conocer las acciones preventivas y los mecanismos de articulación institucional tendientes a preservar el orden público, fortalecer la vigilancia electoral y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y confianza este domingo 31 de mayo en toda la jurisdicción urbana y rural de los 30 municipios.

Particularmente el comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, ratificó su compromiso con la protección de los derechos democráticos y el acompañamiento permanente antes, durante y después de las elecciones, mediante el despliegue de capacidades operativas y preventivas en todo el territorio.

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“La Policía Nacional continuará trabajando de manera articulada con las autoridades civiles, militares y organismos de control para garantizar unas elecciones transparentes, seguras y en completa normalidad, invitando a la ciudadanía a participar con responsabilidad y compromiso democrático”, anotó el oficial.