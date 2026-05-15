A través de Córdoba Artesanal, la estrategia de la gobernación creada para visibilizar, fortalecer y comercializar el trabajo de los creadores locales, el departamento participa como invitado especial en AMA (Arte Manual Ancestral), una de las vitrinas más importantes del diseño y la artesanía en la región Caribe.

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La feria se realiza hasta el 17 de mayo en la ciudad de Barranquilla, y en ella se exhiben los productos elaborados en caña flecha, palma de seje, cepa de plátano y madera, técnicas que reflejan la riqueza cultural y ancestral del departamento.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Los organizadores de AMA le donaron a Córdoba el valor correspondiente al stand, un gesto que permitirá ampliar la participación de los artesanos y fortalecer su presencia en este escenario comercial y cultural, con el que la administración pretende apoyar la reactivación económica de las familias afectadas por el frente frío registrado en el mes de febrero.

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Córdoba llevará a AMA una muestra de lo mejor de su riqueza artesanal: desde piezas únicas elaboradas por comunidades Emberá del Alto Sinú con chaquiras, hasta artículos creados en caña flecha, símbolo de la tradición y el legado cultural de la etnia Zenú, así como otras técnicas en cepa de plátano, madera, mostacilla, palma de seje, cuero, entre otros materiales orgánicos, que reflejan la historia, creatividad y dedicación de los maestros artesanos cordobeses.