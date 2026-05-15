Un nuevo episodio de sangre se registró en el barrio La Nevada, de Valledupar, donde un hombre fue asesinado a bala, la noche del jueves.

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Este caso sucedió en la carrera 44 con calle 5G de dicho sector, donde se encontraba Samuel Becerra Narváez, a las afueras de una vivienda junto a varias personas.

De manera inesperada llegaron dos particulares en una motocicleta. Testigos manifestaron que este vehículo era de alto cilindraje, y uno de los ocupantes accionó un arma de fuego hasta propinarle varios tiros a Becerra Narváez.

De inmediato la tranquilidad en el sector se vio alterada y en medio de la confusión, varios vecinos y familiares del baleado lo trasladaron al Hospital Eduardo Arredondo Daza, en este mismo sector, pero llegó sin signos vitales, como consecuencia de un disparo directo en la cabeza.

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Frente a este caso, las autoridades señalaron que el occiso registraba anotaciones judiciales por los delitos de amenaza, extorsión, violencia contra servidor público, uso de documento falso, hurto calificado y agravado. Hacía pocos días había recobrado su libertad tras estar preso en un centro penitenciario.

Asimismo se estableció que en 2022, fue capturado por la Policía Nacional, junto a otros sujetos por presuntamente estar involucrado en la estructura criminal ‘Los Paisas’. Para ese entonces las autoridades indicaron que supuestamente haría parte de las extorsiones en contra de tenderos y comerciantes en barrios del sur de la ciudad como Altos de Pimienta y Singapur.

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A los ciudadanos les exigían cuotas entre $ 100.000 a $ 500.000 mensuales a cambio de permitirles el desarrollo de sus actividades económicas. Además, los intimidaban con hacerles daños a ellos o a sus familias si no obedecían.

Para ese momento, la redada dejó 10 capturados.