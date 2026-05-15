Tres fue el número de propuestas que presentó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ante un posible riesgo de apagón energético que enfrentaría Colombia debido al fenómeno de El Niño que comenzaría en junio próximo.

Las propuestas fueron compartidas por el mandatario durante versión 49 de la Asamblea de la ANDI seccional Antioquia que se llevó a cabo en Medellín el pasado 13 de mayo.

Rendón aseguró que Hidroituango podría desempeñar una labor importante dentro de una eventual disminución en la generación de energía en el país debido a la poca disponibilidad de agua producto de sequías estimadas por el Ideam.

Por ello pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que se “nos autoricen una mayor capacidad de embalse en Hidroituango” ya que esta hidroeléctrica “puede casi que doblar la capacidad útil del embalse, y eso permitiría que para la temporada de sequía que se avecina con el fenómeno de El Niño tengamos cómo producir energía eléctrica barata, porque si llegáramos a enfrentar un niño, se triplicaría la tarifa de energía”.

Esta hidroeléctrica trabaja a media marchar, solo cuatro de sus ocho turbinas están en funcionamiento.

Así, el gobernador propuso que se pongan en marcha las termoeléctricas para utilizar esa energía mientras hidroeléctricas como Hidroituango conservan el agua ahora que aún no golpea la sequía.

Otra de las propuestas tiene que ver con una unión entre SA, GEN+ y EPM en el sistema Guatapé-San Carlos, algo que de momento no se ha dado por miedo a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelante una investigación.

“Sin que le caiga Rusinqui y la policía secreta de la superintendencia que le permita a ISA, GEM y a EPM regular la cadena hídrica de Guatapé San Carlos, porque hoy les toca actuar de manera descoordinada, so pena de que les monten una denuncia por polución”, dijo Rendón durante su intervención en la asamblea.