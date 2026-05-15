Nicole Michelle Castilla Villamil, conocida artísticamente como Niki Castilla, es cantante, actriz y modelo. La artista es reconocida además por hablar abiertamente de su condición de alto funcionamiento autista o neurodivergencia.

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En 2025 lanzó su sencillo ‘Nobody Like Me’ y ha construido una carrera con presencia en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.

En entrevista con el programa 6AM de W Radio de Caracol Radio, bajo la conducción de Julio Sánchez Cristo, intervino Yolanda Villamil, madre de la artista, quien compartió detalles sobre el proceso de vida y formación artística de su hija.

Durante la conversación, la propia Niki recordó parte de su trayectoria: “Niki nació en Estados Unidos y estudio en Berklee College of Music”.

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Su madre también manifestó cómo fue enfrentar el diagnóstico y el proceso de acompañamiento desde la infancia.

“Esta ha sido una carrera muy interesante. Cuando nosotros supimos a los tres años que ella fue diagnosticada con autismo, para mí fue algo muy nuevo, nunca supe. Yo vengo de una familia de siete hermanos y nunca sabíamos qué era el autismo”.

Y añadió que “cuando eso pasó, para mí fue muy triste, empecé a leer y leer y llorar a la misma vez de escuchar esa condición. Pero después de más o menos cuatro, cinco meses, yo dije, ya es hora de parar de llorar y buscar todas las ayudas habidas y por haber para que Niki hiciera la diferencia en su vida. De ahí en adelante empezamos a hacer, a ponerla en todas las actividades habidas y por haber de las artes y un neurólogo nos dijo que mi hija va iba a estar bien, solamente búsquele algo que ella se siente orgullosa y capaz de quién es. Fue una profesora quién nos dijo que ella era muy buena para la música, lee las letras y la música muy fácilmente y así fue como inició a los 7 años de edad”.

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Finalmente, Niki Castilla expresó en la entrevista que uno de sus grandes sueños es llevar su música a distintos países del mundo y seguir desarrollando su carrera también en el teatro.