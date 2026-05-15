Los resultados más recientes de las pruebas Saber Pro dejaron cambios importantes en el panorama de la educación superior en Colombia.

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De acuerdo con el informe presentado por el Icfes, la Universidad EIA, de Medellín, alcanzó el mejor promedio nacional en las evaluaciones aplicadas en 2025.

La institución obtuvo 188 puntos sobre 300 posibles, ubicándose por encima de universidades tradicionalmente reconocidas como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes.

Las pruebas Saber Pro son un examen obligatorio para estudiantes universitarios próximos a graduarse y funcionan como un indicador sobre el desempeño académico en educación superior. Aunque el Icfes aclara que estos resultados no constituyen un ranking oficial de universidades, sí permiten analizar tendencias y niveles de formación en el país.

El promedio nacional registrado en 2025 fue de 148 puntos, mostrando una leve mejoría frente a años anteriores. En 2024 el promedio general había sido de 146 puntos y en 2023 de 145.

Cortesía Las pruebas Saber Pro son un examen obligatorio para estudiantes universitarios próximos a graduarse y funcionan como un indicador sobre el desempeño académico en educación superior.

La Universidad EIA ya había mostrado un desempeño destacado en los resultados anteriores, cuando ocupó el segundo lugar empatada con Los Andes y solo por debajo de la sede Bogotá de la Universidad Nacional.

El informe también refleja cómo algunas instituciones han fortalecido su rendimiento académico en los últimos años, especialmente en competencias relacionadas con lectura crítica, razonamiento cuantitativo y comunicación escrita.